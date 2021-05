Eduardo Sasha Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:34

Rio - O Fluminense foi em busca de mais um reforço para seu ataque. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor fez uma sondagem pelo atacante Eduardo Sasha, mas o Atlético-MG fez jogo duro e travou o negócio.

Publicidade

Além do Fluminense, São Paulo e Bahia também manifestaram interesse em Sasha. No entanto, a tendência é que ele continue em Minas Gerais. O Galo deseja uma venda de 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões), mesmo valor que pagou para tirar o atleta dos Santos. As três equipes desejam um empréstimo, algo que foi descartado pelos mineiros.



Nesta temporada, Eduardo Sasha disputou 15 partidas e marcou apenas um gol.