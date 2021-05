Polícia impede ação do tráfico em Duque de Caxias Reprodução

Duque de Caxias - Policiais militares do 15 BPM (Duque de Caxias) realizaram uma ação na manhã desta sexta-feira, 28, na região de Nova Campinas. Os agentes faziam patrulhamento preventivo com vistas ao combate do roubo de cargas e outros delitos, quando viram criminosos instalando barricadas.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os bandidos fugiram. Durante buscas na região, as guarnições localizaram uma casa em construção, aparentemente abandonada, onde foi encontrado um fuzil cal.556, um rádio transmissor e farto material entorpecente ainda ser contabilizado.



Os criminosos não conseguiram obstruir as ruas com barricadas e a ação policial não resultou em confronto armado.

- 01 Fuzil 556 colt com 1 carregador com 4 munições intactas.

- 3200 Crack de 10 reais.

- 01 Rádio transmissor.

LOCAL:Rua 15



BAIRRO:Nova Campinas