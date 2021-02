Bandidos atravessam ônibus e caminhão para fechar rua da Vila Aliança Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 06:55 | Atualizado 10/02/2021 09:40

Rio - Bandidos sequestraram um ônibus na manhã desta quarta-feira para fechar uma rua de acesso da Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, e tentar impedir o trabalho da Polícia Militar. É o segundo dia seguido que criminosos utilizam veículos para bloquear vias na comunidade.

Um blindado circula no local. Criminosos também atearam fogo em sacos de lixo na região. Moradores relatam intenso tiroteio na comunidade desde a madrugada. Imagens do helicóptero da TV Globo registraram um ônibus e um caminhão bloqueando a Estrada do Taquaral até as 7h20. Ainda durante a manhã, colocaram fogo em um carro nesta mesma via.

Carro é incendiado na Estrada do Taquaral, na Nova Aliança, Zona Oeste do Rio Reprodução/ WhatsApp O Dia

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 14ºBPM (Bangu) estavam em patrulhamento pela comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste da cidade do Rio, quando foram atacados por disparos de arma de fogo. Até as 8h da manhã, não havia ocorrências de prisão, apreensão ou relatos de possíveis feridos. Equipes seguem em policiamento ostensivo na região.



Operação termina com quatro mortos



Na terça-feira, a operação da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) nas comunidades do Rebú, Coréia e Vila Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, terminou com a morte de quatro pessoas e a localização de um cemitério clandestino. Na ação, 10 pessoas foram presas e 11 carros roubados recuperados.

Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo a checagem de denúncias para coibir a atuação de milicianos nas comunidades da região. A organização criminosa tem aterrorizado moradores com o fechamento de ruas com barricadas, exploração de serviços básicos e até mesmo com a prática de crimes ambientais.

Na Vila Aliança, agentes localizaram um cemitério clandestino em uma área desmatada. De acordo com a polícia, a região seria explorada futuramente pela narcomilícia que atua na região com construções irregulares.



Já comunidade do Rebú e na Coréia, um criminoso foi morto durante confronto. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu. Com ele os agentes apreenderam uma pistola e uma granada. Posteriormente, três criminosos armaram uma emboscada e atacaram os agentes. Eles invadiram uma casa e fizeram os moradores reféns.

Na entrada dos policiais na residência, houve confronto e três suspeitos foram baleados e também não resistiram. A família foi libertada e a perícia foi realizada no local. Com o grupo foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e uma mochila com drogas.