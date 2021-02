Agentes apreenderam um fuzil na ação Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 12:58

Rio - O criminoso conhecido como "Messi", apontado como um dos chefes do crime organizado e do tráfico de drogas no Morro dos Macacos, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares, na manhã desta terça-feira, no bairro de Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu. Agentes apreenderam um fuzil que estava sob porte do criminoso.

7º #Fuzil é apreendido pela #PolíciaMilitar na manhã desta terça-feira!



Desta vez, a apreensão aconteceu no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Durante a ação, um criminoso, conhecido como "Messi", grande conhecido das polícias, com 12 mandados de prisão em aberto, morreu. pic.twitter.com/99RxOD5vcG — @pmerj (@PMERJ) February 9, 2021

Publicidade

Policiais militares da UPP Macacos realizavam deslocamento pela Rua Petrocochino, em Vila Isabel, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Após a troca de tiros, os militares localizaram uma pessoa ferida portando um fuzil e identificaram o traficante "Messi".

O criminoso possuía 12 mandados de prisão em aberto em seu desfavor por crimes diversos como Homicídio Qualificado, Tráfico de drogas e Condutas Afins, Resistência, Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito dentre outros.

Publicidade

A ocorrência está em andamento na 19ª DP (Tijuca).