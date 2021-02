Suspeito foi encontrado no Paraguai Divulgação

Publicado 14/02/2021 21:58 | Atualizado 15/02/2021 11:54

Rio - A Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Denad) prenderam, neste sábado (13), Gabriel Mendes da Silva, conhecido como Turco, em Assunção, na capital do Paraguai. Ele é suspeito de integrar um grupo criminoso que fornece drogas e armas para as favelas do Rio.



Segundo a Polícia Civil, o alvo principal da operação era Ricardo Luiz Picolotto Pedroso da Silva, conhecido como R7 e apontado como líder de uma nova facção, que possui ligação direta com o Terceiro Comando Puro (TCP) no Brasil. No entanto, ele conseguiu fugir.



Em um dos endereços, policiais localizaram o Turco, que apresentou uma identidade falsa e foi preso em flagrante. No outro endereço, foram encontrados a mulher e o filho recém-nascido de Picolotto.



De acordo com a investigação, Ricardo recebe armas dos EUA, de Israel, da Europa, da China e até mesmo da Austrália. Ele envia esse material para vários estados do Brasil, inclusive, para o Rio de Janeiro.