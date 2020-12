Por IG - Último Segundo

Publicado 14/12/2020 11:35 | Atualizado 14/12/2020 13:52

Um casal foi morto com cerca de 100 tiros de fuzil, na madrugada deste domingo (13), na fronteira do Brasil com o Paraguai. O crime aconteceu em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, as vítimas estavam dentro de um carro quando foram abordadas pelos atiradores, que fugiram na sequência.

Wellington Bruno Alves, de 27 anos, e Daiane Dias Constanci, de 26, morreram no local antes mesmo do socorro chegar ao local. Segundo relato de testemunhas, os dois estavam em um famoso cassino da região antes de serem executados.

No interior do veículo foi encontrado um valor de aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro. Equipes da Polícia Militar e de peritos estiveram no local e isolaram a área para começar as investigações.

O caso foi registrado como homicídio simples na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Ainda não há informações sobre os atiradores nem a motivação do crime.

A cidade de Ponta Porã faz fronteira com o Paraguai, tendo apenas uma avenida que a separa da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. A região é conhecida pelas disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.