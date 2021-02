PM foi morto atiros em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 14:13 | Atualizado 12/02/2021 14:20

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do policial militar Bruno Tvardovski Ramalho na noite de quinta-feira em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio. Imagens de segurança captaram o momento do crime e serão analisadas pela polícia. Segundo agentes, o PM foi vítima de latrocínio - roubo seguido de morte. Testemunhas foram ouvidas.

Publicidade

PM é morto em ataque a tiros em Rocha Miranda.#ODia



Crédito: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/830ypzan7T — Jornal O Dia (@jornalodia) February 12, 2021

O cabo Bruno Tvardovski Ramalho chegou a ser socorrido por um colega de farda à UPA no mesmo bairro, mas não resistiu. O militar que o socorreu informou que estava em uma loja na Rua Pacoval, em Rocha Miranda quando ouviu tiros. Ele relatou que encontrou a vítima caída em um veículo. O PM entrou no carro e dirigiu até a unidade de Saúde para socorrê-lo. Não foi encontrada arma no veículo do policial militar vitimado.

Publicidade

Cabo Bruno Tvardovski Ramalho morreu em um ataque a tiros enquanto estava dentro de um carro em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio Reprodução

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte do cabo. Bruno Tvardovski Ramalho era lotado no 6º BPM (Tijuca), tinha 35 anos e ingressou na Corporação em maio de 2011. Ele deixa dois filhos.