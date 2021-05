Novo hospital infantil de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:23

Duque de Caxias - Ocupando uma área construída de 1.200 m² no terceiro distrito de Duque de Caxias, está em fase final de construção o novo Hospital Infantil de Parada Angélica. A unidade de saúde vai desafogar o atendimento feito hoje no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica, no Centro da cidade, e nas UPHs (Unidades Pré-Hospitalares). As obras foram retomadas no ano passado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e serão entregues à população em breve.

Novo hospital infantil de Duque de Caxias Divulgação



Localizado na Rua Francisco Muniz Sodré, o Hospital Municipal Infantil de Duque de Caxias vai funcionar com oito consultórios, seis salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, de raio X e dependências para os profissionais de saúde. A estrutura vai atender especialmente os moradores do segundo e quarto distritos de Duque de Caxias, além de moradores de regiões próximas e cidades vizinhas. Nos corredores da unidade hospitalar, a administração municipal instalou piso com acessibilidade para facilitar a circulação de pessoas com deficiência visual.

Novo hospital infantil de Duque de Caxias Divulgação

Energia limpa

O novo hospital, assim como aconteceu com a Maternidade de Santa Cruz da Serra, inaugurada no ano passado, conta com placas solares para a produção de energia limpa que reduzem os gastos com o fornecimento de energia elétrica e ajudam o meio ambiente. Nos bairros Olavo Bilac, no primeiro distrito, na Figueira e no Pilar, no segundo distrito, a equipe está construindo duas UBSs (Unidades Básica de Saúde) e uma nova UPH (Unidade Pré-Hospitalar).

Novo hospital infantil de Duque de Caxias Divulgação



As obras, a exemplo de outras em andamento no município, fazem parte do programa de melhorias e ampliação das unidades de saúde de Duque de Caxias, iniciado em 2017, e que já entregou seis UBS nos bairros Parque das Missões, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo e Calundu, construídos com recursos federais, e, na Taquara, em parceria com a Coca-Cola. Também ampliou o atendimento no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e reformou unidades de saúde nos quatro distritos.





As obras, a exemplo de outras em andamento no município, fazem parte do programa de melhorias e ampliação das unidades de saúde de Duque de Caxias, iniciado em 2017, e que já entregou seis UBS nos bairros Parque das Missões, Parque Leal, Barro Branco, Cangulo e Calundu, construídos com recursos federais, e, na Taquara, em parceria com a Coca-Cola. Também ampliou o atendimento no, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e reformou unidades de saúde nos quatro distritos.