Publicado 28/05/2021 10:19

Duque de Caxias - Dia 28 de maio é o Dia do Hambúrguer. A data caiu nesta sexta-feira e diversos restaurantes da cidade da Baixada Fluminense resolveram celebrar com promoções exclusivas (que só valem para este dia 28).



Confira abaixo as principais ofertas e delicie-se:



- Canaan Burger

O restaurante fez uma enquete entre os clientes e os três hambúrgueres mais votados estarão com preço especial nesta sexta (28). O mais votado, Especial Catupiry, vai sair a R$ 21,90. O segundo colocado, Especial de Costela, terá o valor de R$ 17,90. E o terceiro lugar, Cascata de Cheddar, custará R$ 25,90. A promoção só é válida para quem for consumir na loja física.

*O Canaan Burger fica na Rua Cinco, no bairro Vila Canaã.

- El Burger Brasa

A casa vai oferecer o El Bacon por apenas R$ 4,99 para quem comprar por meio do iFood. A promoção é válida apenas para celebrar o Dia do Hambúrguer. O sanduíche é assado na brasa e leva queijo cheddar, cebola roxa caramelizada feita com uma redução de açúcar mascavo, vinagre balsâmico, shoyu e um ingrediente secreto, além do bacon e molhos especiais. Não perca!

- Pako’s

A loja petfriendly vai oferecer todos os hambúrgueres da casa por apenas R$ 9,90. As opções de escolha são para o X Salada, X Bacon, Clássico e o Pako’s. A promoção, entretanto, só é válida para quem for consumir o hambúrguer na loja ou buscar. Ou seja, o valor promocional não vale para o delivery.

A loja petfriendly vai oferecer todos os hambúrgueres da casa por apenas R$ 9,90. As opções de escolha são para o X Salada, X Bacon, Clássico e o Pako's. A promoção, entretanto, só é válida para quem for consumir o hambúrguer na loja ou buscar. Ou seja, o valor promocional não vale para o delivery.

*O Pako's fica na Rua José de Souza Herdy, 492, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

- PotterBurger

Os fãs e admiradores de Harry Potter podem ficar tranquilos porque a hamburgueria também entrou na brincadeira. Nesta sexta-feira (28), todos os hambúrgueres terão preço especial de R$ 15 (exceto os que já ficam em promoção). Pelo valor, o público poderá consumir iguarias como o Lula lufa, Grifinória, Corvinal, Sonserina e outros. Escolha a sua casa e não perca a oferta.

Os fãs e admiradores de Harry Potter podem ficar tranquilos porque a hamburgueria também entrou na brincadeira. Nesta sexta-feira (28), todos os hambúrgueres terão preço especial de R$ 15 (exceto os que já ficam em promoção). Pelo valor, o público poderá consumir iguarias como o Lula lufa, Grifinória, Corvinal, Sonserina e outros. Escolha a sua casa e não perca a oferta.

*O PotterBurger só funciona com delivery por meio do iFood ou pelo WhatsApp (21) 96551-7819.

- Villa 182

Todo mês, o restaurante cria um burger diferente. Para celebrar o dia do hambúrguer, a casa resolveu apostar em um sanduíche que foi sucesso de vendas no último mês: o Donkey. Ele ganhou esse nome por causa do jogo Donkey Kong e por ter um toque especial de banana entre os ingredientes. Quem quiser experimentar vai precisar correr porque a casa só vai ofertar o hambúrguer nesta sexta-feira (28) por R$ 29,90.

Todo mês, o restaurante cria um burger diferente. Para celebrar o dia do hambúrguer, a casa resolveu apostar em um sanduíche que foi sucesso de vendas no último mês: o Donkey. Ele ganhou esse nome por causa do jogo Donkey Kong e por ter um toque especial de banana entre os ingredientes. Quem quiser experimentar vai precisar correr porque a casa só vai ofertar o hambúrguer nesta sexta-feira (28) por R$ 29,90.

*O Villa fica na Rua José de Souza Herdy, 176, Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

