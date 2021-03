Por Igor Silva

Publicado 08/03/2021 10:31 | Atualizado 08/03/2021 16:04

Duque de Caxias - A pandemia do novo coronavírus tem sido um desafio e tanto para os empreendedores. E foi justamente neste cenário que Pablo Luan Bittencourt resolveu inovar. Há um ano ele abriu a própria hamburgueria dentro de casa, no bairro Vila Canaã, depois de largar o emprego de carteira assinada.

O empreendedor trabalhava há dez anos na área de logística da antiga fábrica de ônibus da, em Xerém, que acabou fechando as portas e demitindo os funcionários em outubro do ano passado. A mulher dele, Danubia, também optou por largar o emprego de manicure.

Hamburgueria caxiense faz sucesso com produtos artesanais

Empreendedor expande hamburgueria em Duque de Caxias Nathália Martin/Thanielli/Divulgação

surgiu, nos primeiros meses, apenas como delivery. A partir de setembro do ano passado, diante do grande número de vendas, Pablo resolveu abrir o espaço físico na garagem de casa. O volume de clientes cresceu tanto que ele teve que se mudar para outro local com a família.“A nossa casa virou a loja. Eu e minha esposa (Danubia) recebemos nossos clientes literalmente dentro de casa. Todos eles são nossa família. É um dos nossos segredos”, afirma Pablo.