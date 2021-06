Homem é baleado e outro preso em ação da PM em Duque de Caxias - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:52

Duque de Caxias - Um suspeito foi baleado e outro preso durante uma operação da Polícia Militar, na Vila Urussaí. Os agentes foram checar denúncias de que criminosos estavam pichando diversos veículos e coagindo os moradores. A ação ocorreu nesta terça-feira (01).

De acordo com a polícia, os criminosos estavam armados e atiraram contra os PMs. O baleado foi socorrido ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Não há informação sobre o estado de saúde dele.



Uma pistola, grande quantidade de drogas e um rádio transmissor foram apreendidos.

Trio preso

Policiais militares do 15º BPM prenderam três criminosos, sendo dois homens e uma mulher, com revólver em um veículo que havia acabado de ser roubado no bairro Bar dos Cavaleiros, em Duque de Caxias.



De acordo com a polícia, o veículo foi entregue à proprietária. A ação aconteceu na noite desta terça-feira (01).