Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:13 | Atualizado 02/06/2021 18:15

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec e da Coordenadoria de Juventude do município, promove nesta quinta-feira (03), na sede administrativa da Fundação, a partir das 16h, o primeiro campeonato público de jogos eletrônicos (e-sports), com os classificados durante a seletiva. O torneio conta com a parceria da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro.



O Campeonato Fundec de E-sports (CFES), é a primeira competição na modalidade organizada pela Fundação com as seguintes franquias: Free Fire (cinco jogadores, sendo um reserva) e Wild Rift (seis jogadores, sendo um reserva). O vencedor da competição ganhará R$1.500 (em um cheque simbólico), já o segundo colocado R$ 300 e o terceiro R$200. Já o melhor jogador da partida final (MVP) ganhará um smartphone.

Primeira Escola de Games Pública do Estado



O acordo de cooperação entre a Fundec e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, será assinado pelo prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, o secretário de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira e o presidente da Fundec, Jonas Santana. Na ocasião, aadministração municipal vai divulgar a Primeira Escola de Games Pública do Estado.



A Escola será um polo 4.0 e ficará localizada no Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, contando ainda com um estúdio de produção audiovisual, sala de streaming e gamelab, tendo como objetivo fomentar os esportes eletrônicos na cidade e no estado do Rio de Janeiro.



Curso Técnico de Enfermagem Gratuito



Ainda no mesmo evento, a Prefeitura vai lançar o primeiro curso Técnico de Enfermagem gratuito da Baixada Fluminense. O curso terá 18 meses de duração, sendo ofertadas 140 vagas, divididas nos turnos da manhã (na Fundec Polo Social), tarde (na Fundec Posto Avançado Casa Brasil Imbariê) e a noite (na Fundec Unidade Pilar e Unidade Tamoio). Para realizar a inscrição, os interessados deverão ter obrigatoriamente 18 anos e ensino médio completo.



As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 04/06 a 18/06, através do edital no site da Fundec (https://www.fundec.rj.gov.br/edital.php). Após a inscrição, o candidato receberá um número correspondente à sua vaga para o sorteio que será realizado no dia 21/06 a partir das 10h. O resultado final será publicado em forma de edital no dia 22/06, a partir das 8h.



A parceria com a Secretaria Municipal de Saúde irá oferecer, ao fim do curso, certificado e oportunidades de estágio para os alunos formados, com a intenção de produzir mão de obra qualificada que atenda com competência a demanda de saúde nos hospitais da cidade.