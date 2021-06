Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:36 | Atualizado 01/06/2021 13:39

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, assinou, na manhã desta terça-feira (01/06), a renovação do convênio entre a Prefeitura, a Fundec e a Polícia Militar para manutenção e funcionamento do III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro. Durante o encontro, foi discutido o alinhamento das propostas pedagógicas que deverão ser adotadas na unidade escolar.

Prefeitura de Duque de Caxias assina convênio de renovação com Colégio da Polícia Militar Reprodução

Participaram do encontro o, a Cel. Nádia Cardoso, comandante do III Colégio da PM, Maj. Sheila, Subten Anjos, Subten Ximenes, Sgt Vanderson, Cb Raquele, Cb M. Duarte, Cb Michele, Cb Glayce Araújo, Cb Aline Santana, além de Jonas Santana, presidente da Fundec.Com pouco mais de dois anos de funcionamento, o III Colégio da PM vem colecionando vitórias. O ensino de qualidade tem garantido medalhas para os alunos da instituição. Na última competição, treze estudantes foram contemplados com as medalhas de prata, bronze e honra ao mérito node Matemática. Essa é uma competição anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.