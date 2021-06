Dupla é presa após trocar tiros com policiais em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 11:17

Duque de Caxias - Dois suspeitos foram presos, na noite desta segunda-feira, 31, após confronto com policiais militares do 15 BPM, na Rodovia Washington Luiz, na altura do Motel Luxemburgo. De acordo com informações, durante o confronto, um dos criminosos foi ferido e levado para uma unidade de saúde. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Os agentes faziam patrulhamento, quando receberam um alerta sobre o roubo de um veículo Land Rover, nas proximidade do pedágio da BR-040. Quando viram o veículo, foi mobilizado um cerco. Os ocupantes não obedeceram a ordem de parada e atiraram contra a viatura dos policiais. Houve tiroteio.

Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola cal. 9mm e um revólver cal.32.