Padre Adjan morre de Covid-19, em Duque de Caxias

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 10:40 | Atualizado 01/06/2021 10:47

Duque de Caxias - A Diocese de Duque de Caxias confirmou, na noite desta segunda-feira, 31, a morte do Padre Adjan Carlos Oliveira Vargas, pároco da Paróquia São Sebastião, Praça da Bandeira, em São João de Meriti, vítima da pandemia da Covid-19. Ele morreu no dia em que completou sete anos de sacerdócio, e na próxima quinta-feira, 3, faria 40 anos de idade. O reverendo estava internado no Hospital Caxias D'or desde o último dia 18 de maio.

O último boletim médico divulgado informou que os últimos exames de Padre Adjan mostraram o crescimento de uma bactéria, sendo necessário o início de um novo tratamento com antibióticos. Devido a essa bactéria e com retorno da febre e aumento da ventilação mecânica, seu quadro de saúde teve uma piora clinica.

Padre Adjan nasceu em 03 de junho de 1981 na cidade de Muqui no Espírito Santo e foi ainda jovem para Duque de Caxias, onde começou a participar da Paróquia Imaculada Conceição, na Vila São Luís. Seu engajamento na Pastoral da Juventude o levou ao discernimento vocacional que culminou com a entrada no Seminário Propedêutico e, posteriormente, no Seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu, onde cursou Filosofia e Teologia. Foi ordenado diácono e recebeu a ordenação presbiteral em 31 de maio de 2014.

Padre Adjan foi vigário paroquial das Paróquias Nossa Senhora das Graças, Imaculada Conceição e Santo Antônio em Duque de Caxias e pároco da Paróquia São Sebastião desde 2019. Desempenhava ainda o serviço de assessor diocesano da Renovação Carismática Católica.

Em nota nas redes sociais, o bispo de Duque de Caxias, Dom Tarcisio Nascentes dos Santos, lamentou a morte do sacerdote, dizendo que " a alegria e amizade de Padre Adjan seja para nós luz que mostra o caminho para o Cristo, para que n’Ele tenhamos tenhamos vida e possamos superar juntos essa travessia tão dolorosa que estamos enfrentando. Firmes na esperança, roguemos a intercessão da Virgem Santíssima do Pilar para que o Senhor da Vida acolha em seu Reino esse seu servo bom e fiel".