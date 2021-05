Ana Paula Oliveira trabalhava como enfermeira em um hospital particular de Niterói Arquivo pessoal

Publicado 31/05/2021 12:11 | Atualizado 31/05/2021 17:28

Rio - Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas com a queda de um muro sobre um carro na Rua Dalva Raposa, em Tribobó, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, em meio ao temporal que atingiu a cidade na noite de domingo. Os três feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói.

Queda de muro deixa uma mulher morta e outras três pessoas feridas Reprodução/Redes sociais

A técnica de enfermagem Ana Paula Oliveira, 34 anos, estava retornando do trabalho no final da noite, após dar plantão em um hospital particular de Niterói. Ela havia pedido para os tios e a filha irem buscar ela de carro no ponto de ônibus por causa da intensa chuva. Por volta das 21h30, a técnica de enfermagem, os tios e a filha chegaram no portão de casa, foi quando ela desceu do veículo e o muro da casa do vizinho desabou em cima do carro onde a família estava. Ana Paula morreu no local do acidente.

O quartel dos bombeiros de Niterói foi acionado às 22h e encontraram quatro vítimas, que estavam no carro, sob os escombros. As vítimas feridas foram identificadas como Cláudio da Costa, 52 anos, Maria de Souza, 53 e Suelen Oliveira da Conceição, de 11 anos. Os tios tiveram ferimentos leves, já a filha de Ana Paula fraturou o tornozelo e vai precisar operar.

Ana Paula e a filha única, Suelen Oliveira de 11 anos Arquivo pessoal

Segundo Maria de Souza, tia de Ana Paula que presenciou a cena, tudo aconteceu muito rápido. "Nós estacionamos o carro e em poucos segundos, assim que ela abriu a porta, tudo desabou", lembra. A tia conta ainda que a filha única da técnica de enfermagem está bastante abalada com a perda da mãe. "Elas moravam juntas, só as duas. A menina está em choque com tudo isso, não consegue acreditar ainda", conta a tia de Ana Paula.

O horário do enterro de Ana Paula ainda não foi divulgado pela família.

Chuvas causaram alagamentos no Rio

Rio das Pedras e Muzema, na Zona Oeste do Rio, registram alagamento na manhã desta segunda-feira, após a forte chuva que atingiu a cidade na noite de domingo. Com bolsões d'água, os moradores enfrentaram dificuldades para conseguir sair de casa. No Centro, motoristas também enfrentaram bolsões d'água na Avenida Brasil próximo à Rodoviária Novo Rio.

O Rio retornou do estágio de atenção para o de mobilização às 23h30. A passagem de uma frente fria pela região sudeste mantém o tempo instável no Rio. De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará nublado e encoberto com incidência de chuva fraca e moderada a qualquer momento desta segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva forte à noite.



Além dos alagamentos, moradores de Olaria, Jacarepaguá, Santa Teresa e Campo Grande registraram queda de energia por conta da chuva.

Também por conta da chuva, um supermercado na Barra da Tijuca ficou alagado no domingo. No shopping Via Parque, uma parte do teto chegou a desabar, mas ninguém ficou ferido.

Em Caxias, na Baixada Fluminense, o forro de um shopping também caiu sobre as escadas rolantes. Não houve vítimas.



A Estrada Grajaú-Jacarepaguá e a Avenida Niemeyer chegaram a ser interditadas preventivamente, mas já estavam reabertas durante a manhã.



De acordo com a Defesa Civil, foram acionadas 39 sirenes em 30 comunidades da cidade, entre 19h50 e 20h18 de domingo, em locais onde a chuva passou dos 40 milímetros.



A Marinha do Brasil informa que ondas de 2,5 metros de altura podem atingir a orla do Rio, a partir das 9h desta segunda-feira até as 21h de terça-feira (1º).

Baixada Fluminense segue sem luz e sem água após temporal de domingo

Mais de 20 horas após o temporal que castigou a Baixada Fluminense, vários pontos da região continuam sem energia elétrica. Um dos pontos mais críticos são os bairros Carolina e Vila Leopoldina, em Duque Caxias, onde os moradores denunciam descaso da Light. Famílias com idosos e crianças e comerciantes pedem socorro. Segundo moradores, a Light teria afirmado que só restabelecerá o fornecimento de energia após as 22h.

"O que nós não conseguimos entender é esse demora; mais de 24 para normalizar a situação é muito tempo. Comerciantes estão perdendo mercadorias, nossos alimentos estão estragando sem refrigeração. Isso é um absurdo", desabafa o morador Marco Antonio Silva.

Além de energia elétrica, a Baixada está sofrendo com a falta de água . Segundo a Cedae, devido à queda no fornecimento de energia elétrica desde a noite de domingo (30), ocasionada pelo forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro, o sistema de abastecimento de água em bairros da Zona Norte e Baixada Fluminense está fora de operação.

Ainda de acordo com a Companhia, o fornecimento de água está parcialmente reduzido para os bairros da Usina e Alto da Boa Vista, na Zona Norte, e nos municípios de Belford Roxo, São João de Meriti e parte de Duque de Caxias, na Baixada.