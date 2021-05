Por iG

Publicado 29/05/2021 10:19

Os pais de MC Kevin ainda não se conformaram com a morte do filho. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", que vai ao ar amanhã (30), a partir das 19h45, na Record, Valkíria Nascimento e Agnaldo Bueno falam sobre os sonhos e conquistas do filho e explicam como será a distribuição dos bens do cantor.



"O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética", afirmou o pai.

fotogaleria

MC Kevin, que tinha 23 anos, deixou uma herança que pode valer milhões de reais. Ele estava construindo uma mansão e tinha na garagem carros de luxo. Com a sua morte, surgiram especulações sobre quem, além da filha de cinco anos, ficaria com os bens, já que a viúva, Deolane Bezerra, não era oficialmente casada com ele. Nas redes sociais, muitos comentaram se os pais teriam direito a este patrimônio."Não tem briga por herança, não tem briga com a mulher dele. Eu amo a mulher dele, a namorada dele, eu amo", afirma Valkíria. "Tudo o que o Kevin tem de herança são as obras dele e tudo o que é do Kevin é da filha dele, né?", conclui ela. A mãe do cantor ainda lembra que o filho parecia pressentir que teria uma vida curta. Segundo ela, Kevin sempre dizia: "Eu sou uma estrela cadente mãe, eu vou viver pouco tempo".Sobre a herança, ele é direto e diz não esperar por isso. "Eu não sou aproveitador, não estou aproveitando do luto do meu filho", afirmou.