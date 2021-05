Giovanna Ewbank Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 21:53 | Atualizado 28/05/2021 21:58

Giovanna Ewbank animou a sexta-feira dos seguidores ao publicar algumas fotos nas redes sociais. No Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso escolheu três opções de vestidos para "sextar", e deixou que os fãs elegessem o melhor look.

Nos cliques são do fotógrafo André Nicolau, Gioh surge com um vestido longo com uma fenda até a cintura, com outro verde de paetês e um terceiro vermelho tomara-que-caia.

"Gente! Me ajuda a escolher o look de sexta a noite? Diz aí...1, 2 ou 3?", escreveu ela na legenda. Bruno Gagliasso reagiu às fotos: "Ô na Europa!", brincou.

