Crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 14:38 | Atualizado 30/05/2021 16:07

Rio - A Delegacia de Homicídios investiga a morte de um policial penal encontrado em um porta-malas de um carro, na noite de sexta-feira (28), com marcas de tiros na cabeça e e uma corda amarrada ao pescoço. O caso aconteceu na Avenida Martin Luther King, próximo a Rua Vagner, na Pavuna, Zona Norte do Rio. O agente foi identificado como Marcelo da Silva Pereira.

Segundo relatos, o homem teria sido arrastado por um veículo com uma corda em seu pescoço. Policiais militares foram acionados por populares e encontraram o carro ligado, sem ocupantes. A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e viram marcas de sangue e descobriram o corpo de Marcelo com marcas de disparos na cabeça e a corda amarrada na garganta.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar a morte do agente. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento em busca de imagens de câmeras de monitoramento que possam ajudar na identificação dos criminosos. O veículo também foi rebocado para o pátio da delegacia.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que as investigações sobre a morte estão a cargo da Polícia Civil. "A Seap irá auxiliar as investigações, caso seja necessário", afirmaram. Até o momento não há informações sobre o enterro do policial.