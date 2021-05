Coronel Nádia, comandante do III Colégio da Polícia Militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:35

Duque de Caxias - A Comandante do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso da Conceição, recebeu a Medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A comenda destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública foi concedida através de projeto apresentado pelo Deputado Estadual Rosenverg Reis (MDB).

Publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 19 de maio de 2021, a diretora do colégio situado em Duque de Caxias também receberá o diploma da honraria. Desde que foi inaugurado em 2018, o colégio vem conquistando bons resultados na área pedagógica.

“Estou muito feliz e grata pelo reconhecimento de um trabalho realizado com muito carinho e determinação. Temos o compromisso com o saber e também quero dizer que os nossos alunos são protagonistas na história do Colégio. Vale destacar que, a nossa gestão está constantemente promovendo ações que visam proporcionar o envolvimento de todos que se relacionam com a escola, como pais, policiais militares e professores”, declarou a comandante do lll CPM/ERJ.