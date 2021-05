Fundec se reúne com representantes dos Fuzileiros Navais Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 16:04

Duque de Caxias - Diretores da Fundec e membros da base de fuzileiros tiveram uma reunião com o objetivo de trocar informações e experiências, além das atividades desenvolvidas pelas duas instituições.

Fundec se reúne com representantes dos Fuzileiros Navais Divulgação

Publicidade

Ao longo do encontro, os diretores da Fundec e os integrantes da Marinha abordaram alguns temas, como a o reforço escolar por parte da Fundec ao PROFESP; a desinfecção das 27 unidades da Fundação por parte da Marinha e a capacitação de profissionais para tal; a troca de informações e experiência entre a Guarda Municipal e a Base de Fuzileiros Navais, aumentando a segurança pública em Duque de Caxias; a possibilidade de curso preparatório para ingresso na Marinha, e o treinamento com a Defesa Civil com o propósito de melhorar ações em situações de calamidade ou emergências decorrentes de desastres naturais.

Fundec se reúne com representantes dos Fuzileiros Navais Divulgação



Participaram do encontro o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, o presidente da Fundec, Jonas Santana, a diretora de educação, Alcineia Oliveira, a diretora financeira, Giselle Lima, o diretor jurídico, Jorge Fonseca, o coordenador de projetos, Antônio Carlos, o subsecretário de ciência e tecnologia, Eduardo Cavalcante, a primeira comandante e coordenadora do Projeto Forças no Esporte (PROFESP), Luana Barros, e o capitão de mar e guerra e comandante da base de fuzileiros, Dagoberto Ferreira.





Participaram do encontro o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, o presidente da Fundec, Jonas Santana, a diretora de educação, Alcineia Oliveira, a diretora financeira, Giselle Lima, o diretor jurídico, Jorge Fonseca, o coordenador de projetos, Antônio Carlos, o subsecretário de ciência e tecnologia, Eduardo Cavalcante, a primeira comandante e coordenadora do Projeto Forças no Esporte (PROFESP), Luana Barros, e o capitão de mar e guerra e comandante da base de fuzileiros, Dagoberto Ferreira.