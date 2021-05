Palestras e rodas de conversa sobre os temas serão transmitidos ao vivo pela internet Reprodução

Publicado 30/05/2021

Duque de Caxias - A Semana Jurídica da Unigranrio/on-line ocorre a partir desta segunda-feira, 31, até o dia 4 de junho. Desta vez, o encontro será sobre a importância do reconhecimento de direitos, bem como alternativas para soluções de conflitos advindos do contexto digital, com audiências simuladas e palestras de convidados ilustres do mundo jurídico.

As transmissões serão gratuitas, através do Canal Unigranrio. Os temas centrais são ‘Direito do trabalho no 3º milênio’, ‘O Ministério Público Federal na defesa da democracia e de direitos humanos fundamentais’, ‘Marketing jurídico’, ‘O processo civil e o futuro da advocacia com os negócios processuais e a tecnologia’, ‘Proteção do meio ambiente e Amazônia Azul’, ‘Dados pessoais e a proteção a direitos fundamentais’. Alunos da Unigranrio do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) participarão de Júri Simulado.



Conheça os profissionais que farão palestra:

Dia 31 de maio, às 9h – Carolina Tupinambá (professora-adjunta de Processo do Trabalho e Prática Trabalhista) abre a Semana Jurídica;



Dia 31 de maio, às 19h30, Fredie Didier (diretor acadêmico do curso de Direito da Faculdade Baiana de Direito) apresenta o tema ‘‘O processo civil e o futuro da advocacia com os negócios processuais e a tecnologia’;



Dia 1º de junho, às 9h – Samantha Drobowolski (subprocuradora-geral da República) discorrerá sobre ‘O Ministério Público Federal na defesa da democracia e de direitos humanos fundamentais’;



Dia 1º de junho, às 19h30 – Sidney Guerra (professor Titular do curso de Direito da Unigranrio) e Marcelo Neves (professor de Direito Marítimo da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante) darão palestra sobre ‘Proteção do meio ambiente e Amazônia Azul’;



Dia 2/junho às 9h – Daniela Mascarenhas (autoridade em Marketing Jurídico mais requisitada do país) abordará ‘Marketing jurídico’;



Dia 2/junho, às 19h30 – Gustavo Xavier de Camargo (vice-presidente da Comissão de Direito da OAB-SC), dará palestra ‘Dados pessoais e a proteção a direitos fundamentais’.