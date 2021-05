Banco Itaú Reprodução

Publicado 30/05/2021 11:33

Duque de Caxias - O prazo para abertura de nova conta no Banco Itaú foi prorrogado para os servidores públicos do município de Duque de Caxias. Os funcionários terão até o dia 31/05 (segunda-feira) para realizar a mudança para não terem problemas no pagamento da folha salarial do mês de maio.

O Banco Itaú é o novo gestor da folha de pagamento dos servidores públicos municipais de Duque de Caxias. Por isso, os servidores ativos, aposentados e pensionistas da Prefeitura precisam abrir uma nova conta. Isso pode ser feito pelo celular ou por agendamento com atendimento presencial em qualquer agência do banco Itaú.

Durante o processo de migração do salário, os servidores que tiverem dúvidas poderão entrar em contato com a Central de Acolhimento, pelo telefone 0800 200 1940, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.