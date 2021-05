Caxienses recebem homenagem na Câmara Municipal ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Duque de Caxias - O presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, vereador Celso do Alba (MDB), realizou uma solenidade para homenagear diversas personalidades da cidade. O evento cumpriu com os protocolos de segurança para combater a Covid-19.



Celso, que recentemente foi condecorado pelo vereador Clovinho “Sempre Junto” (Patriota), com o título “Trabalhador Duquecaxiense”, prestou homenagem a pessoas das mais diversas áreas.

“No decorrer da minha vida pública, vou aprendendo, a cada dia, a valorizar o ser humano e também aprender com as experiências dos outros. Às vezes, a gente perde grandes oportunidades por não saber cuidar. Talvez por distração, ou até mesmo por outro motivo, a gente acaba deixando de cuidar dos amigos, de perder grandes negócios, tudo por falta de cuidado e de atenção”, refletiu Celso.



Foram entregues moções de aplausos e congratulações, e as seguintes medalhas: “Bravura Duquecaxiense”, “Zumbi dos Palmares”, “Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo”, “Paulo Freire”, “Mérito Empreendedor Getúlio Gonçalves”, “Francisco Carlos Maciel”, além dos títulos: “Cidadão Duquecaxiense”, “Mulher Duquecaxiense”, “Cidadão Amigo do Idoso”, “Ordem do Mérito Chico Mendes”, “Gari Duquecaxiense” e “Trabalhador Duquecaxiense”.



“Gostaria de prestar quase 8 mil homenagens, conforme foi meu número de votos, mas todos os que aqui estão, representam a nossa cidade e cada segmento que será mencionado, desde os profissionais da Segurança e Saúde Pública até empresários, professores, enfermeiros, profissionais da área administrativa, líderes comunitários, pastores, defensores da natureza, garis, e outros cidadãos que, de alguma forma, contribuíram para a transformação na vida de alguém. Aqui, nessa casa do povo, não há distinção de pessoas. Temos igualdade para todos!”, discursou o presidente.

O diretor geral do Departamento Geral de Homicídios de Proteção à Pessoa, Roberto Cardoso (Delegado da Polícia Civil), foi reconhecido através da medalha "Bravura". Muito sorridente e feliz por receber o título "Mulher Duquecaxiense", que é oferecido para mulheres que colaboram para o engrandecimento da cidade e que tenham se destacado culturalmente em prol do município, Elena Alves Mello, que é popularmente conhecida como Elena do Posto, não conteve a emoção:

“Estou muito feliz, meu coração está radiante! Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, e depois ao vereador Celso. É uma emoção muito grande representar as mulheres da cidade”.



Zumbi dos Palmares é considerado um símbolo da luta negra contra a escravidão e pela liberdade. Esse expoente é exaltado pela Câmara Municipal através da medalha “Zumbi dos Palmares” - primeira comenda ligada ao movimento negro da Casa. Partindo dessa premissa, Roselan Domingos recebeu, do vereador Celso, essa medalha tão representativa.

Com o objetivo de homenagear profissionais que atuam na área da saúde do município, a medalha “Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo”, foi oferecida ao dentista, Robson José Mendonça Dias.



Atuante na área administrativa do PSF de São Bento, bairro do 2º distrito, Elis Regina Lima foi contemplada com uma moção de aplausos, devido a qualidade dos serviços prestados por ela na unidade de saúde.



O Título “Cidadão Amigo do Idoso” foi direcionado ao líder comunitário, Daniel Gomes de Castro, o “Cacareco”.

