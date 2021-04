O deputado Noel de Carvalho (PSDB) protocolou nesta segunda-feira pedido de revogação da Medalha Tiradentes dada ao Dr. Jairinho Rafael Wallace/ Alerj

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:20 | Atualizado 13/04/2021 09:24

Rio - O deputado Noel de Carvalho (PSDB) protocolou nesta segunda-feira (12) pedido de revogação da Medalha Tiradentes dada ao vereador Jairo Souza Santos, o Doutor Jairinho, acusado de matar o enteado Henry Borel, de 4 anos. O vereador está preso.

A medalha, máxima honraria concedida pelo estado a personalidades que tenham prestado bons serviços ao estado, ao Brasil e à humanidade, foi concedida em dezembro de 2007 pelo então deputado Antonio Pedregal.

“É inimaginável que alguém cometa qualquer ato violento contra quem quer que seja, principalmente quando a vítima é uma criança, que não tem como se defender. É um ato muito covarde que se torna ainda mais repulsivo quando essas agressões resultam em morte. A morte do Henry, que agora é um anjo, dói na nossa alma. Como parlamentar, sinto-me na obrigação de pedir a revogação da Medalha Tiradentes concedida ao Doutor Jairinho por se tratar da máxima honraria concedida a personalidades que tenham prestado bons serviços ao estado, ao Brasil e à humanidade”.



Noel é autor da lei 4.725, de 15 de março de 2006, que obriga a notificação compulsória à autoridade policial e ao Conselho Tutelar, por parte das direções dos estabelecimentos de ensino e de saúde públicos e privados, localizados no Estado do Rio de Janeiro, nos casos de violência contra a criança e o adolescente.