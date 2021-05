Paredes pichadas no sábado permaneceram sujas no domingo Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 14:00 | Atualizado 30/05/2021 14:06

Rio - Durante as manifestações deste sábado (29), contra o presidente Jair Bolsonaro, um homem foi flagrado pichando as paredes laterais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rua Evaristo da Veiga, no Centro. O ato foi reprovado por centenas de manifestantes. No domingo, o local permanecia com as pichações.

O flagra foi feito por uma equipe de reportagem do portal G1 Rio de Janeiro, que cobria o protesto. O DIA retornou ao local e, além das pichações provocadas por ele, encontrou outras. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Câmara, mas ainda não houve resposta.

Publicidade

Na parede, o homem que usava uma camiseta do Bangu, escreveu duas frases: "Jairinho assassino", em referencia ao vereador doutor Jairinho, preso ao lado da namorada Monique Medeiros pela morte do filho dela, Henry Borel, de 4 anos, e "Acab Fla Antifa" e "Bangu resiste". "Acab" é uma palavra originária do dicionário inglês e significa All Cops Are Bastards (todos os policiais são bastardos).

Não houve informações, por parte das forças de segurança que acompanharam a manifestação, de que o homem foi detido por danos ao patrimônio