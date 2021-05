Prefeitura do Rio reinaugura chafariz da Urca Divulgação / Secretaria Municipal de Conservação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 13:22 | Atualizado 30/05/2021 13:50

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, reinaugurou neste domingo (30) o chafariz da Praça General Tibúrcio, na Urca, na Zona Sul do Rio. O monumento estava desativado desde 2017. A peça foi instalada na década de 1940 e projetada pelo arquiteto e paisagista Azevedo Neto, responsável pela criação de áreas de lazer, como o Jardim de Alah e as praças Antero de Quental, Cardeal Arcoverde e General Osório.

fotogaleria

Publicidade

A secretária de Conservação Anna Laura Secco destacou a importância de zelar pelos monumentos e chafarizes que fazem parte da paisagem municipal. "A Conservação é feita de grandes ações que melhoram a vida na cidade e garantem um bom transcorrer do dia a dia dos cariocas. Mas também é feita dos pequenos cuidados e daqueles detalhes que trazem mais beleza à nossa rotina diária", afirmou. "Nossa missão é atuar de forma efetiva e eficiente nas ações de manutenção, sem esquecer de olhar para as belezas - sejam elas naturais ou em forma de monumentos e chafarizes - que tornam o nosso Rio de Janeiro tão especial", completou ela.



Anna Laura também ressaltou que o cuidado com o Rio deve ser uma preocupação de todos. "É preciso que as pessoas se conscientizem e entendam que os monumentos e chafarizes, além de tornarem a cidade ainda mais bonita e serem um respiro na paisagem urbana, pertencem à população. A Prefeitura faz a sua parte, mas o cuidado deve ser responsabilidade de todos os cidadãos. Conservar os monumentos é resgatar a história da nossa cidade", enfatizou.



Na reforma do chafariz, foram feitos os serviços de recuperação da casa de máquinas e de seu tampão, bem como a troca da tela de proteção; reconstrução de todo o comando elétrico; instalação e adequação da tubulação do jorro de água; conserto das bombas hidráulicas; pintura da borda do lago e limpeza do fundo; recuperação de tentos e calçadas.



Para a revitalização do monumento, a Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à Secretaria de Conservação, contou com apoio da Comlurb e da RioLuz.



A pasta também informou que o chafariz seguirá com a programação de funcionamento dos demais chafarizes da cidade: será ligado três vezes ao dia, das 8h às 10h, das 12h às 14h e das 16h às 18h.