Suspeito de matar fotógrafo da TV Globo foi preso em São Cristóvão Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 12:20 | Atualizado 30/05/2021 12:22

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, nesta sexta-feira, um homem acusado de matar o fotógrafo Márcio Alexandre, da TV Globo, em 2010. O autor do crime, que não teve o nome divulgado, estava foragido desde 2018. O profissional foi assassinado com tiros de fuzil e pistola, em junho daquele ano, quando deixava o estádio de São Januário.



A ação dos agentes cumpriu um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela Justiça. O acusado foi capturado no bairro São Cristóvão, na Zona Norte, em um dos acessos ao Morro do Tuiuti.



Márcio Alexandre morava na Itália, onde gravava cenas de uma novela, mas estava no Rio de Janeiro passando o fim de semana. Quando deixava o estádio do Vasco da Gama, foi abordado e morto pelo bandido.

O preso responderá por homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.