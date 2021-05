Veículo furtado, usado por delegado da Polícia Civil do Espírito Santo foi levado para o Pátio Legal Divulgação

Publicado 30/05/2021 12:01 | Atualizado 30/05/2021 12:34

Rio - Um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo foi detido, neste sábado, conduzindo um carro furtado, na Rodovia RJ-124 (Via Lagos), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Dentro do veículo ainda foi encontrada certa quantia de maconha.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizava operação de abordagem de veículos na Rodovia, quando abordaram dois ocupantes em um Ford EcoSport de cor branca. O motorista se identificou como delegado de polícia e disse que o destino da dupla era a cidade de Búzios, na Região dos Lagos.

Durante a abordagem, os PMs constataram que se tratava de um veículo produto de crime de estelionato. A droga estava sob posse do carona.

O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito). O delegado, que não teve o nome divulgado, irá responder por receptação. Já o carona responderá na lei de posse de drogas.

O veículo foi apreendido e levado para o Pátio Legal.