Foragido da polícia é preso na RJ-106, altura de Matogrosso, em Maricá Divulgação/BPRv

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 17:35

Rio - Um homem, identificado como José Augusto Flavio Silva, foi preso, na manhã deste sábado (9), dentro de uma van que seguia em direção à Araruama, Região dos Lagos do Rio, durante uma operação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na RJ 106, na Serra do Matogrosso, em Maricá. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas.



De acordo com o BPRv, o criminoso demonstrou certo nervosismo durante uma inspeção dos agentes numa van que fazia a linha Rio x Araruama. Após intercâmbio de informações com o Serviço de Inteligência (P2) do BPRv, foi identificado que o homem estava foragido da Justiça.

Publicidade

Informações iniciais apontam que José Augusto havia sido preso em flagrante na Comunidade da Barão, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, portando um fuzil de assalto e participando ativamente do tráfico de drogas da localidade.



O foragido foi levado para 118º DP (Araruama), onde a ocorrência foi registrada.