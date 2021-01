Criminoso é apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro Dona Marta Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 06:37

Rio – PMs do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam neste domingo (3) o traficante Rodrigo dos Santos Manhães, conhecido como Rodrigo AK-47, acusado de gerenciar o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ele era foragido da justiça e responde pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e lesão corporal grave.



De acordo com a PM, o criminoso estava em uma van de passageiros que seguia para São Pedro da Aldeia, na Região do Lagos. O veículo foi parado em uma blitz na RJ-124, na altura do município de Rio Bonito.



Segundo os policiais, ao ser abordado, ele não apresentou nenhum documento e por isso foi levado para a delegacia para averiguação. Ao receber voz de prisão, ele ofereceu R$ 100 mil aos policiais por sua liberdade.



Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Rio.



Além dos crimes que já respondia, Rodrigo também foi indiciado por tentativa de suborno.