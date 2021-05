Rio de Janeiro 30/05/2021 - Movimentação na praia do Arpoador. Na foto acima o vendendor ambulante Allan Rodrigues. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 30/05/2021 14:38 | Atualizado 30/05/2021 15:45

Rio - Mesmo com a manhã de domingo nublada, a movimentação foi grande nas praias do Rio. No Arpoador, Zona Sul, ainda que sem sol, banhistas e surfistas entraram no mar. O número alto de pessoas na orla foi comemorado pelos ambulantes, que desde a pandemia vêm sofrendo com a queda nas vendas. "Hoje está bom pra gente. Estou vendendo bem. Desde que a praia foi liberada as coisas melhoraram", disse Allan Rodrigues, 20, vendedor de caipirinhas. Com as vendas em baixa, devido à pandemia, os ambulantes revelaram que contaram com o auxílio emergencial para sobreviver. A prorrogação do benefício foi uma das reivindicações nos protestos que aconteceram no sábado (30), no Centro do Rio, e em diversas capitais do Brasil.

Enquanto a equipe do O DIA se aproximava da barraquinha de Genivaldo Silva de Araújo, 52, ele fez três vendas. Apesar disso, ele afirma que não é, nem de longe, os melhores dias para o negócio.



"As coisas estão devagar. Estou vendendo melhor que no início da pandemia, mas está longe de ser como era antes desse vírus aparecer. Aqui, eu vendo de tudo, depende da época do ano e do que está na moda. É uma maneira de tentar vender o ano todo", contou o ambulante que atualmente vende biquínis e blusas unissex.

Ambulante Genivaldo Silva atualmente vende biquínis e blusas na areia das praias, na Zona Sul Luciano Belford/Agencia O Dia



O auxílio emergencial, conforme ele, ajudou nos momentos de baixa ou nenhuma venda. "Nos primeiros meses, foi bem difícil. Foi o auxílio que salvou mesmo porque a gente não podia sair pra vender", relembra Genivaldo. Ele foi um dos 40 milhões de trabalhadores contemplados com a prorrogação do benefício em 2021, que recebem parcelas entre R$ 150 e R$ 375.



"Nessa remessa eu passei a ganhar R$ 150. É pouco, não dá pra quase nada, mas é melhor que nada. Ajuda em alguma coisa agora que já estou trabalhando ".



Já Allan Rodrigues só conseguiu o auxílio emergencial nos primeiros meses. "Gostaria de ainda estar recebendo por que ajuda muito a gente. Sou a favor de que o governo pague o auxílio por mais tempo, seria bom", afirma o jovem que trabalha como ambulante desde os 12 anos de idade.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na última quinta-feira (27) que o governo poderá prorrogar o Auxílio Emergencial 2021, caso o ritmo da vacinação não evolua como o esperado. De acordo com o ministro, a extensão do benefício depende da situação da pandemia no país e da retomada da economia.



Segundo Guedes, caso o governo consiga vacinar 70% da população e imunizar 100% dos idosos uma prorrogação do auxílio emergencial não será considerada necessária.



