Imagens de câmeras de segurança mostram Mc Kevin momentos antes de morrer Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:38 | Atualizado 22/05/2021 12:43

Imagens das câmeras de segurança de um quiosque em frente à Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, registraram Mc Kevin se divertindo com amigos no local, momentos antes do cantor cair da varanda do 5º andar do hotel de luxo onde estava hospedado. De camisa vermelha, o cantor jogava bola com alguns amigos e parecia descontraído ao interagir com os demais presentes.

Em nota, o quiosque se pronunciou sobre a fatalidade que aconteceu com o funkeiro. "A equipe do Kiosque Carioca gostaria de abrir este comunicado prestando solidariedade aos familiares, amigos e fãs do cantor Mc Kevin, e dizer que lamentamos profundamente o ocorrido no último domingo (16). [...] Não nos interessa a vida pessoal de nossos clientes. Nosso estabelecimento é um lugar democrático, livre de qualquer tipo de preconceito. Atendemos aqui frequentemente cantores, esportistas, artistas e pessoas comuns, sempre com muito carinho, respeito e cordialidade", diz um trecho do comunicado, que ainda fala sobre a presença de Kevin no estabelecimento.

"Mc Kevin passou o dia no Kiosque Carioca, jogou futmesa, cantou com o grupo de pagode, foi cortês com os colaboradores que o serviram e simpático com o público. Por fim, pagaram o que consumiram - como é esperado de uma pessoa honrada. Por volta das 17h21, deixou o local acompanhado de um dos seus seguranças. O Kiosque Carioca já se colocou à disposição da Justiça, a fim de que esta fatalidade seja esclarecida pela lei", diz a equipe do estabelecimento.