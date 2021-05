Ex-BBB Thaís mostra suas curvas com amiga na praia

Rio - A ex-BBB Thaís Braz, de 28 anos, aproveitou a tarde de quarta-feira para pegar um solzinho e tirar muitas fotos na praia. A dentista esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acompanhada por uma amiga. As duas se divertiram no local sensualizando para muitas fotos. Simpática, Thaís posou para fotos com alguns fãs que a abordaram no local.

