Prefeitura do Rio demoliu com tratadores estruturas de quiosques nas orlas da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 15:16

Rio - As Secretarias Municipais de Infraestrutura, Habitação e Conservação e de Meio Ambiente realizaram, na noite desta quinta-feira, uma operação de demolição em quiosques das orlas da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Um quiosque teve a área construída sobre a areia totalmente demolida e outros quatro sofreram uma demolição parcial, tendo sido notificados a retirar toda a estrutura fixa que está em área proibida. Outros dois quiosques foram notificados e têm prazo para adequação.



Segundo a Prefeitura do Rio, as construções irregulares estavam ocupando, com estrutura fixa, a área de faixa de areia destinada a recuperação da vegetação de restinga. A Secretaria de Meio Ambiente já havia notificado e autuado os locais anteriormente, com garantia de prazo para adequação.

Em uma publicação na rede social, testemunhas relataram que as estruturas estavam funcionando com shows e atraindo público.