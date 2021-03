Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:40 | Atualizado 26/03/2021 13:23

Rio - O programa Auxílio Carioca, anunciado pela prefeitura do Rio na quarta-feira , já está funcionando para consulta. Os cariocas já podem acessar o site , nesta sexta-feira, para conferirem se tem direito ou não a receber o benefício.No site, é preciso clicar sobre a caixa 'Auxílio Carioca' e preencher o formulário com o número do CPF e verificar se tem direito. Por conta da quantidade de acessos, o site apresentou instabilidade nesta manhã.O programa atenderá a cerca de 900 mil pessoas, que representam 14% dos cariocas. O montante investido é de 100 milhões de reais. Famílias mais pobres, ambulantes cadastrados, estudantes da rede municipal e cadastrados no Cartão Família Carioca receberão auxílio de alívio pelos 10 dias de restrição de atividades econômicas imposta pela Prefeitura para frear o contágio pela covid-19.1. Cartão Família Carioca: As famílias que já estão cadastradas no programa de transferência de renda do município, que complementa o Bolsa Família, receberão uma média de 240 reais até a próxima quarta-feira. Serão 50 mil famílias beneficiadas com um total de R$ 12 milhões.2. Cartão alimentação: A Secretaria Municipal de Educação pagará a 643 mil alunos da rede municipal 108,50 reais por criança. A primeira parcela será quitada até sábado (27), a segunda, até o dia 2 de abril. O crédito começa a ser feito amanhã. Metade deste valor refere-se ao que a Prefeitura já pagaria aos alunos no mês de abril, a recarga do próximo mês está sendo antecipada.3. As famílias mais pobres da cidade que não recebem o Bolsa Família receberão 200 reais. São 23 mil famílias identificadas pela Prefeitura.4. Ambulantes cadastrados pela Prefeitura receberão R$ 500,00 pelos dez dias sem trabalhar. Os beneficiários são 13 mil ambulantes cadastrados pela Prefeitura. O pagamento será realizado a partir de quarta-feira (31) da semana que vem.