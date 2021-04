O público poderá ter acesso às informações dos vendedores nas redes sociais de Antarctica e farão parte do catálogo do Zé Delivery Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 16:17 | Atualizado 16/04/2021 16:21

Em razão do prolongamento das medidas restritivas causadas pela pandemia do coronavírus, a Antarctica e o aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery resolveram apoiar os ambulantes. Pensando nisso, as marcas se uniram para oferecer uma renda extra de até R$ 500 e vão disponibilizar suas redes sociais para que 100 tradicionais profissionais do Rio anunciem os seus produtos e cheguem a mais pessoas.

Por meio do movimento “A Boa é Fortalecer”, o público poderá ter acesso às informações dos vendedores nas redes sociais de Antarctica, com um breve histórico de cada um, o que vendem e como podem realizar as encomendas. Muitos deles já vinham realizando o trabalho de casa e o objetivo da empresa é fazer esta ponte e dar visibilidade para conquistarem ainda mais clientes.

Os vendedores das areias cariocas também farão parte do time do Zé Delivery e receberão um cupom personalizado para compartilharem com os seus clientes. A cada venda total de cerveja Antarctica pelo aplicativo, sem valor mínimo de consumo (e com frete grátis), eles ganharão R$ 5. O código especial tem o limite máximo de 100 usos, podendo cada ambulante receber até R$ 500 no final da ação, que acontece até o dia 31 deste mês.

“Os vendedores ambulantes são verdadeiros patrimônios das praias cariocas. Nesse momento de dificuldade, é essencial nos unirmos. Antarctica é uma marca engajada em prol da solidariedade. Assim como os ambulantes, ela faz parte da cultura carioca e entende a importância de seu papel para valorizar as coisas boas do Rio de Janeiro. Convidamos, agora, todos os consumidores a fortalecerem e ajudarem a quem mais precisa. Vamos ajudar e fortalecer esses nossos parceiros e pedir aquele queijo coalho, mate, biscoito e outras delícias de casa acompanhados de Antarctica? ”, diz José Setton, gerente de marketing de Antarctica.