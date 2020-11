Herdeira de cervejaria morre durante acidente Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 14/11/2020 18:12 | Atualizado 14/11/2020 18:16

A herdeira da cervejaria Guinness, a jovem Honor Uloth, morreu em um trágico acidente na mansão da família. Ela foi encontrada inconsciente no fundo da piscina durante um churrasco. O caso ocorreu em Sussex, na Inglaterra. As informações são do jornal Daily Mail.



Honor era a mais velha de três filhos do casal Rupert Uloth e Lady Louisa Jane Guinness, cuja fortuna é avaliada em 906 milhões de libras, o equivalente a 6,5 bilhões de reais.



Apesar de o acidente só ter acontecio no dia 31 de julho, a morte só foi divulgada agora, após o laudo de legistas atestar que foi mesmo um acidente.



Nesta sexta-feira (13), a família divulgou um comunicado sobre o acidente e informou que seus órgãos foram doados, como era da vontade dela. "Perdemos uma filha e uma irmã que trouxe luz e alegria incalculáveis para nossas vidas", disse a família em nota.



