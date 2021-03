Prefeitura do Rio anuncia auxílio financeiro de R$ 100 milhões a 900 mil cariocas

Por Beatriz Perez

Publicado 24/03/2021 12:20 | Atualizado 24/03/2021 12:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, nesta quarta-feira, um programa de auxílio financeiro que atenderá a 900 mil pessoas, que representam 14% dos cariocas. O montante investido é de 100 milhões de reais. Famílias mais pobres, ambulantes cadastrados, estudantes da rede municipal e cadastrados no Cartão Família Carioca receberão auxílio de alívio pelos 10 dias de restrição de atividades econômicas imposta pela Prefeitura para frear o contágio pela covid-19.As iniciativas visam a dar um alívio à parte da população durante os 10 dias de restrição de atividades na cidade durante o decreto de feriado do governo do estado 1. Cartão família carioca: As famílias que já estão cadastradas no programa de transferência de renda do município receberão uma média de 240 reais por família até a próxima quarta-feira. Serão 50 mil famílias beneficiadas com um total de R$ 12 milhões.2. Cartão alimentação: A Secretaria Municipal de Educação pagará a 643 mil alunos da rede municipal 108,50 reais por criança. A primeira parcela será quitada até sábado, a segunda até 2 de abril. O crédito começa a ser feito amanhã.3. As famílias mais pobres da cidade e que não recebem o Bolsa Família receberão 200 reais. São 23 mil famílias identificadas pela Prefeitura.4. Ambulantes cadastrados pela Prefeitura receberão R$ 500,00 pelos dez dias sem trabalhar. Os beneficiários são 13 mil ambulantes cadastrados com a taxa da Prefeitura paga até 2019. O pagamento será realizado a partir de quarta-feira (31).O auxílio para as 23 mil famílias mais pobres identificadas pela Prefeitura e para os ambulantes poderá ser resgatado por meio de um cartão digital em parceria com o banco Santander por meio do site www.cariocadigital.rio , a partir de quarta-feira que vem.A partir do CPF, os ambulantes cadastrados e as famílias mais pobres poderão realizar o cadastro a partir de sexta-feira (26).A ação conta com R$ 30 milhões aportados pela Câmara dos vereadores, montante que será votado durante esta tarde na Casa e R$70 milhões da Prefeitura.