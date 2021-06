Trens da Supervia Divugação / Agetransp

Rio - Passageiros que precisaram utilizar os trens da SuperVia nesta terça-feira (01) enfrentaram dificuldades após furtos de cabos de energia do Ramal Santa Cruz. De acordo com a concessionária, as composições podem aguardar ordem de circulação pois, o fluxo dos trens passa a ser feito via rádio e não de forma automática.

Nas redes sociais, quem precisou dos trens para trabalhar reclamou mais uma vez sobre os atrasos.

Alô @SuperVia_trens atraso de novo???? Qual é a desculpa de hoje? — Gabriella Scimmi (@gabiscimmi) June 1, 2021

Ainda segundo a supervia, haverá serviços de manutenção na via férrea, no trecho entre Triagem e Maracanã, das 10h às 15h e também entre Paciência e Santa Cruz, no mesmo horário.



Furtos de grampos podem fazer trens descarrilarem

A SuperVia divulgou nesta terça-feira (01) que, o número de registros de furtos de grampos de fixação dos trilhos dos trens, nos cinco primeiros meses de 2021, já é mais que o dobro dos casos de todo o ano passado. De 1⁰ de janeiro até agora, foram registrados 15 furtos no sistema ferroviário, totalizando cerca de 3.290 grampos. Em todo o ano de 2020, houve seis ocorrências desse tipo, quando criminosos furtaram 1.602 grampos.





A maior incidência desde o início do ano foi no ramal Japeri (7 casos), seguido Belford Roxo (5 casos), Deodoro (2 casos) e Saracuruna (1 caso). O episódio mais recente ocorreu no último sábado (29), no ramal Japeri.



"São componentes fabricados de aço para aguentar os esforços da circulação dos trens e suportar as variações dos trilhos, por isso o seu valor comercial. Quando observamos a supressão desses conjuntos de grampos, tomamos medidas para garantir a segurança dos passageiros e dos nossos colaboradores, como a redução da velocidade e até a interrupção temporária da operação", explica Roberto Fisher, gerente de Via Permanente e Engenharia da SuperVia.



A concessionária explica que, a peça é fundamental para a operação, pois serve para fixar os trilhos aos dormentes. A sua retirada pode deixar a linha férrea vulnerável e colocar a circulação dos trens em risco. Por medida de segurança e como consequência do furto, os trens passam a circular com velocidade reduzida na região até que novos grampos sejam instalados. Em casos mais graves, quando são furtadas peças em sequência, dormente por dormente, a circulação precisa ser interrompida para evitar descarrilamentos.



Técnicos e agentes da SuperVia identificam a ausência das peças em vistorias diária realizadas em todo o sistema, e a reposição dos grampos de fixação é realizada imediatamente. Lamentavelmente, o roubo de grampos na via férrea é um problema na segurança pública que atinge o sistema ferroviário do Rio de Janeiro, os clientes e colaboradores da SuperVia.



Os agentes de controle da SuperVia não têm poder de polícia. Eles realizam rondas em ações preventivas e acionam os órgãos competentes sempre que necessário. De acordo com o contrato de concessão, a segurança pública é uma atribuição do Governo do Estado, que atua na SuperVia por meio do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer). Os casos de furtos no sistema são registrados em delegacia.

Confira os intervalos em cada ramal



Ramal Deodoro – Santa Cruz (pico de 5h às 8h)

Entre Santa Cruz e Benjamim do Monte – intervalo irregular

Entre Campo Grande e Central do Brasil – intervalo irregular



Ramal Japeri (pico de 5h às 7h)



Entre Nova Iguaçu e Japeri – Intervalo médio de 13 minutos

Entre Central e Nova Iguaçu – Intervalo médio de 7,5 minutos

Ramal Belford Roxo (pico de 6h às 8h)



Intervalo médio de 29 minutos.



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)

Central a Gramacho - intervalo médio de 11 minutos

Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 23,5 minutos