Publicado 01/06/2021 08:20 | Atualizado 01/06/2021 10:11

Rio - A Polícia Civil não descarta a hipótese de homicídio por crime de homofobia contra o cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anos. O rapaz foi encontrado desacordado às margens da rodovia estadual RJ-130 no último dia 18 de maio e morreu neste domingo no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

As investigações são da 151ª DP (Nova Friburgo). De acordo com o delegado Henrique Pessoa, responsável pelo inquérito, as informações são sigilosas. A polícia limitou-se a dizer que testemunhas estão sendo ouvidas.

Familiares contaram que Leandro tinha o costume de fazer o trajeto entre o Campo do Coelho até o centro de Nova Friburgo, a pé, seguindo pela rodovia.

O jovem foi encontrado por volta das 23h e foi socorrido por paramédicos do Corpo de Bombeiros.

O caso era tratado como atropelamento. Leandro apresentava ferimentos na região da cabeça. A polícia não descartou a hipótese de agressão.

De acordo com os investigadores, o cabeleireiro ficou internado por 12 dias, mas não resistiu aos ferimentos.

O enterro do rapaz ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (31) no Cemitério de Patrocínio.