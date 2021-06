Prefeitura do Rio demole condomínio construído pela milícia na Zona Oeste Divulgação / Jefferson Teófilo / SMAC

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, demoliu, na manhã desta terça-feira, um condomínio construído irregularmente pela milícia, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. No local, eram construídas 10 casas em uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

A construção era feita sobre uma rede de drenagem d'água na Estrada da Bica. A pasta ressalta que diversos crimes ambientais foram cometidos no local, entre os quais: supressão de vegetação, terraplanagem, loteamento ilegal e construção sobre rede de drenagem d’agua.



"A atuação da Defesa Ambiental da Prefeitura mostra que construir ilegalmente só causa prejuízos. Crimes ambientais serão combatidos em quaisquer áreas da cidade", advertiu Eduardo Cavaliere, secretário de Meio Ambiente da Cidade do Rio.



De acordo com a Coordenadoria de Defesa Ambiental, a obra já havia sido embargada diversas vezes, com notificações ao responsável pelo terreno desde 2019, mas continuou em ritmo acelerado.

A PM informou que agentes do 31ºBPM (Barra da Tijuca) apoiaram a ação e não houve registro de prisão ou apreensão.