Por Jenifer Alves

Publicado 01/06/2021 10:11 | Atualizado 01/06/2021 11:04

Rio - Uma mulher identificada como Ana Paula de Castro Batalha foi presa na sexta-feira (28) após chamar uma funcionária do Baródromo de "negra fedida". Segundo Felipe Trotta, dono do bar que fica no Maracanã, na Zona Norte do Rio, a confusão começou na hora que a mulher recebeu a conta errada. A ocorrência foi encaminhada à 19ªDP (Tijuca) e a mulher foi liberada após pagar uma fiança de R$2,2 mil.

"Ela ficou pouco tempo, mas o bastante para a confusão toda. Ela pediu a conta e a nossa garçonete levou a conta errada. Ela insinuou que ela estava querendo roubar e a insultou de 'negra fedorenta'. Perto da cena tinha uma mesa só de pessoas pretas que automaticamente saíram em defesa da nossa funcionária e foram insultados também, com ofensas raciais e homofóbicas" contou.



Segundo Felipe, outros clientes interviram e um tumulto generalizado tomou conta do local. Os funcionários então chamaram a polícia, que encaminhou Ana Paula para a delegacia.

"Os clientes partiram para cima da mulher. Separamos e chamamos a polícia. Enquanto isso ela continuou o insultado a todos inclusive outra funcionária a chamando de nordestina de cabeça quadrada. A polícia chegou e levou todos para a delegacia. Lá, depois de ouvir todos, foi determinada a prisão da mulher por injúria racial e fiança de R$ 2.200", explicou.

O dono do estabelecimento conta que a funcionária tem 50 anos e trabalha no local desde janeiro. Segundo ele, a garçonete procurou emprego no Baródromo por se identificar com a casa. Ele explicou que, mesmo após o ataque, a garçonete decidiu ir trabalhar no dia seguinte pois não queria ficar em casa pensando no ocorrido.

O Baródromo emitiu uma nota de repulsa ao ocorrido e disse que não irá tolerar episódios de racismo e xenofobia no local. Confira.