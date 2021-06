Delegado ameaça motoboy apontando arma para o rosto do entregador Reprodução TV Globo

Publicado 01/06/2021 10:34 | Atualizado 01/06/2021 10:57

Rio - A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra o delegado de Polícia Civil Luiz Augusto Mattos Braga, flagrado em novembro do ano passado apontando uma pistola para um motoboy que trabalhava em um restaurante em Copacabana, na Zona Sul do Rio . O policial foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal e abuso de autoridade.

A decisão é da juíza Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, da 40ª Vara Criminal da Capital, que acatou o pedido do Ministério Público do Rio. A magistrada proibiu que o delegado mantenha contato com testemunhas do caso ou frequente o restaurante onde ocorreu o crime.

Luiz Augusto era delegado assistente da 44ª DP (Inhaúma) e responde, atualmente, a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

O CASO

Em novembro do ano passado o então delegado assistente Luiz Augusto se envolveu em uma confusão na porta de um restaurante na Rua Santa Clara, em Copacabana. A autoridade policial tentava estacionar o carro em um local em que que as motos do serviço delivery estavam paradas.

Segundo testemunhas, e o registro feito pelo circuito de segurança, o delegado desceu do carro e seguiu na direção das pessoas que estavam conversando na calçada. Com a arma em punho, deu ordem para que as motos fossem retiradas. Ele também é acusado de agredir um motoboy e colocar a arma na boca dele.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito interno foi instaurado pela corregedoria.

A defesa do delegado não foi encontrada pela reportagem, mas o espaço está aberto para manifestação.