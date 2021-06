78ª DP (Fonseca) Divulgação

Publicado 01/06/2021 10:36 | Atualizado 01/06/2021 10:50

Rio - Um homem foi preso, na segunda-feira (31), acusado de matar um vizinho. Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) realizaram a prisão na comunidade do Juca Branco, em Niterói, na Região Metropolitana. O crime aconteceu em 2007.

De acordo com as investigações, na época do crime, o homem atirou cinco vezes contra a vítima. A motivação do crime seria o fato do vizinho ter denunciado o homem à polícia por agressões contra a própria mulher.



A polícia informou que contra o homem havia um mandado de prisão por homicídio, expedido pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.