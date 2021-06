Foto do escritório de telemarketing do grupo de agiotas. Divulgação

Publicado 01/06/2021 10:16

Rio - Agentes da 12ª DP (Copacabana) invadiram na manhã desta segunda-feira uma central de telemarketing utilizada por agiotas no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Assim que o local foi estourado, os policiais encontraram documentos de contabilidade do grupo, aparelhos telefones, tablets e diversos documentos. As paredes do imóvel também tinham isolamento acústico.

A Polícia Civil esteve no local para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça sobre o caso de um homem, identificado como Edimaycon Leite Alves, suspeito de extorquir uma vítima. Ele foi preso em sua casa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, durante a ação da distrital nessa segunda.

A central era utilizada para realizar ligações para as vítimas, cobrando a elas a quantia que deviam. Uma das hipóteses levantadas pelos investigadores é de que o local possuía isolamento acústico para que integrantes do grupo pudessem ameaçar suas vítimas sem que pessoas fora do imóvel pudessem ouvi-los.

O caso começou a ser investigado após uma das vítimas de extorsão registrar um boletim de ocorrência na 12ª DP (Copacabana). Com isso, Edimaycon teve sua prisão temporária de cinco dias expedida pela Justiça. Esse prazo poderá ser prorrogado por mais cinco dias.

