Publicado 24/03/2021 13:34

Rio - Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta terça-feira, o integrante de uma das maiores quadrilhas de agiotas do Rio. Ele foi localizado e detido no centro do município de Saquarema, na Região dos Lagos, após informações de inteligência e monitoramento. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Justiça.

Segundo os agentes, além da prática da agiotagem, cujos empréstimos geravam juros abusivos, a quadrilha fez diversas vítimas cobrando dívidas antigas que já tinham sido quitadas. O grupo criminoso ainda cobrava empréstimos fictícios que nunca existiram. Eles telefonavam insistentemente para os “devedores”, parentes e vizinhos e faziam graves ameaças até conseguirem o pagamento da suposta dívida.

De acordo com os policiais, o criminoso, de 44 anos, estava foragido desde setembro de 2019, depois de escapar da Operação Infestus, deflagrada pela 44ª DP (Inhaúma), que tinha como objetivo desarticular uma das maiores quadrilhas voltadas para agiotagem do Rio de Janeiro. Ele responderá pelos crimes de organização criminosa e extorsão.