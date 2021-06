Portal dos Procurados lança cartaz com fotos de milicianos que atuam na Gardênia Azul, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 06:14

Rio - O Portal dos Procurados divulgou na noite desta segunda-feira um cartaz com as fotos de milicianos da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, para ajudar a Polícia Civil a localizar o paradeiro dos criminosos. Investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) identificaram uma aliança entre o grupo paramilitar com o maior miliciano do Estado do Rio, Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Nesta segunda, agentes da especializada cumpriram mandados de prisão contra seis pessoas investigadas por envolvimento na milícia . Três pessoas foram presas: Diogo Gomes da Silva, o "Novinho"; José Lucas Evangelista; e Anderson Oliveira de Almeida, o PQD. Outros mandados foram cumpridos contra três investigados que já estavam presos: Wellington de Moraes Silva, o Mun-Rá ou Tenente; Bruno Santos Souza, o Bruninho BR; e Leandro Siqueira de Assis, o Gargalhone.

Principais alvos das investigações, Gustavo Teixeira e Leandro Siqueira, o Gargalhone ou Leandro Cabeção, são apontados pela polícia como as principais lideranças do grupo paramilitar. Gustavo está foragido e não foi localizado durante a operação. Segundo a polícia, ele saiu recentemente da cadeia. Já Gargalhone estava preso por outros crimes, e já estava prestes a ganhar a liberdade condicional. Os dois são apontados pelas investigações da Draco como responsáveis por fazer a aliança com a milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Em janeiro, a Gardênia Azul, antes dominada pela milícia de Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, que domina comunidades da Praça Seca e Campinho, foi tomada pela milícia de Gargalhone, Gustavo, Bruno BR e Tenente. A invasão, segundo as investigações, ocorreu a mando do miliciano Ecko, que rompeu relações com Macaquinho.

As investigações estão em andamento e foram expedidos 14 mandados de prisão pelos crimes de Organização Criminosa (Artigo 288), Tortura (De acordo com a Lei 9.455, de 7 de abril de 1997) e Extorsão (Artigo 158).

São considerados foragidos: Gustavo Teixeira da Silva Nascimento; Maicon Douglas Santana Bonifácio, o Caco Negão; Antônio Marcos Cavalcante Furtado, o Kiko ou Padrinho; Claudio Cesar Rocha, o Cara de Ferro; Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica; Marcelo da Conceição Pereira, o Normai; Philip Motta Pereira, o Lesk e Luís Paulo Aragão Furtado, Vin Diesel.

CANAIS DE DENÚNCIA



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.