Publicado 13/05/2021 17:13 | Atualizado 13/05/2021 17:38

Rio - A informação de tentativa de resgate de Wallace da Silva Braga, o Batata, fez com que o irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, fosse transferido para um presídio de segurança máxima. Ele foi classificado como criminoso de alta periculosidade.



Batata foi preso por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), na terça-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Logo após a sua captura, antes mesmo dos agentes chegarem com o irmão de Ecko na delegacia, o setor de inteligência da Polícia Civil descobriu que milicianos planejavam resgatá-lo.

Batata já chegou a ter um mandado de prisão preventiva por organização criminosa, em 2018, mas foi revogado.



Foi necessário um esquema de escolta especial para levá-lo ao Instituto Medico Legal (IML) para exames e depois para o Presídio de Benfica, onde é feita a triagem. Classificado como criminoso de alta periculosidade, Batata foi destinado para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. A unidade abriga os bandidos mais perigosos do Rio.



De acordo com a Draco, Wallace já foi apontado como um dos homens de confiança de seu irmão, e responsável pela cobrança do gatonet em todas a região onde Ecko atua: Santa Cruz e Campo Grande. Ao ser preso, Batata tentou tomar o fuzil de um dos agentes e ameaçou a equipe policial, de acordo com a Polícia Civil.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que, após ingressar no presídio José Frederico Marques, em Benfica, Wallace da Silva Braga foi encaminhado à Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, no Complexo de Gericinó, em Bangu.



Devido à pandemia da covid-19, o interno cumprirá isolamento social inicial de 14 dias, como acontece com todos que ingressam no sistema prisional.