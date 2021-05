Vereadora eleita Thais Ferreira, do PSOL Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2021 14:35 | Atualizado 28/05/2021 14:39

Rio - A vereadora Thais Ferreira (PSOL) denunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), ameaças e perseguições que tem sofrido de um ex-companheiro. A parlamentar afirmou ter sido impedida pelo ex de entrar em casa na noite da última quarta-feira (26), "Motivado pelo sentimento de posse, como se meu dono fosse, me expõe, intimida e persegue", escreveu no Twitter.

"Hoje estou impedida de exercer o meu direito de ir e vir com liberdade, estou deslocada do meu território, fora da minha casa em um lugar seguro para mim e para meus filhos porque estou sendo ameaçada e perseguida por um ex-companheiro, que reproduz as violências impostas pelo patriarcado, que coloca mulheres, sobretudo mulheres pretas, em situação de vulnerabilidade", escreveu a vereadora, eleita no pleito municipal do ano passado justamente por propor debates sobre o feminismo negro e sobre a condição das mães oriundas das periferias.

COMUNICADO URGENTE



Olá, sou vereadora Thais Ferreira democraticamente eleita na cidade do Rio, mulher preta, mãe, periférica, que na sua luta diária contra o racismo e o machismo, constrói liberdade nas suas ações, nas suas escolhas e nas suas possibilidades de construir vida. — Thais Ferreira (@southaferreira) May 28, 2021

"Na noite da última quarta-feira (26) fui impedida de entrar na minha própria casa, ameaçada e desrespeitada, numa atitude agressiva desse ex-companheiro, que descontrolado e motivado pelo sentimento de posse, como se meu dono fosse, me expõe, intimida e persegue", escreveu a parlamentar.

Thais disse já ter denunciado a violência "nas instâncias competentes", e afirmou esperar, com a divulgação do caso, que mais mulheres "violentadas não sintam medo de denunciar e buscar seus direitos".